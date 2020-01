vor 1 Stunde Linkenheim/Leopoldshafen Leopoldshafen: Straßenbahn erfasst Auto an unbeschranktem Bahnübergang

Zwischen Linkenheim und Hochstetten hat am Samstagmittag eine Straßenbahn ein Fahrzeug an einem unbeschrankten Bahnübergang erfasst. Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr entlang der K3580, alte B36, auf Höhe Hetterichsäcker an einem Feldweg.