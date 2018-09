Leckereien aus dem Imbisswagen: Food-Truck-Convention macht Halt in Karlsruhe

Am Wochenende vom 7. bis 9. September kommen zur 3. Foodtruck-Convention wieder zahlreiche Aussteller und bieten ihre Leckereien aus Fisch, Fleisch sowie vegetarischen und veganen Produkten vor dem Karlsruher Schloss an.

Etwa 20 Aussteller werden erwartet, so der Veranstalter, die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME). Die KME spricht von einem Schlemmer-Erlebnis, bei der Gerichte aus der ganzen Welt zu finden sein werden. Auf kleinstem Raum entstehen in den rollenden Küchen Burger in allen Variationen oder klassische Maultaschen.

In diesem Jahr soll auch erstmals der beste Foodtruck gekürt werden. Die Jury aus Vertretern der Veranstalter und Sponsoren sowie ausgewählten Köchen aus der Region bewerten dabei Speisenangebot und -qualität, die Aufmachung der Foodtrucks und die Qualität des Service.

Foodtruck Convention vor dem Schloss Alle Bilder

Die Foodtruck-Convetion beginnt an allen drei Tagen bereits um 11 Uhr, damit schon die Mittagspause für einen Besuch genutzt werden kann. Abends bleiben die Foodtrucks bis 23 Uhr geöffnet.