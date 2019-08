vor 9 Stunden Karlsruhe Lebensgefahr durch trockene Bäume: Warum Sie sich an die Verbote der Stadt Karlsruhe halten sollten

Nicht nur in der Waldstadt, sondern in vielen anderen Karlsruher Stadtteilen, besteht momentan akute Gefahr durch die Folgen des vergangenen Trockenjahres. Zahlreiche Bäume sind ganz oder teilweise abgestorben. Jederzeit können Äste abbrechen oder ganze Bäume umfallen. In der Waldstadt sind Waldwege gesperrt, da lebensgefährliche Situationen entstehen können - zum Ärger der Anwohner.