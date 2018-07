Lastwagen verursacht Schaden an Oberleitung: Bahnverkehr längere Zeit unterbrochen

Ein Schaden an der Oberleitung sorgte am Montagnachmittag dafür, dass zwischen dem Albtalbahnhof und Ettlingen keine Bahnen mehr fahren konnten. Ein bislang unbekannter Lastwagen-Fahrer hatte mit seinem Fahrzeug die Spannseile der Oberleitung abgerissen.

Durch einen bislang unbekannten Lastwagen wurden am Montagnachmittag die Spannseile der Oberleitung der Straßenbahn in der Herrenalber Straße abgerissen. Davon berichtet die Polizei am Dienstag. Ein Zeuge beobachtete gegen 16.30 Uhr wie ein Lastwagen mit Karlsruher Zulassung zwischen dem Ostendorfplatz und der Diakonissenstraße zwei Spannseile herunterriss.

Dadurch lockerte sich die Oberleitung und der Straßenbahnverkehr wurde unterbrochen. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Reparaturarbeiten dauerten bis gegen 18.30 Uhr. Anschließend fuhren die Straßenbahnen wieder. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/666-4311 in Verbindung zu setzen.