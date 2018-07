vor 3 Stunden Karlsruhe "Langfinger machen niemals Urlaub": Karlsruher Polizei gibt Sicherheitstipps zur Urlaubszeit

Urlaubszeit - für die meisten Menschen die schönste Zeit des Jahres. Damit diese auch so in Erinnerung bleibt, gibt die Karlsruher Polizei einige Tipps, damit Urlaubsreisende sicher an den Urlaubsort, aber auch gut erholt wieder nach Hause zurückkommen und dort keine unliebsame Überraschungen vorfinden.