Am Dienstag, 17. Juli, kommt der Gemeinderat wieder im Karlsruher Rathaus zusammen. 53 Punkte stehen ab 15.30 Uhr auf der Tagesordnung, darunter Themen wie die Modernisierung der Stadthalle und die Wahl des Nachfolgers von Bürgermeister Obert, der die Rente antritt. Umfangreichster Punkt wird aber wohl der Neubau des Wildparkstadions sein.

Zum letzten Mal vor der Sommerpause tagen am Dienstag die Stadträte in der von Oberbürgermeister Frank Mentrup geleiteten Sitzung. Der erste von 53 Tagesordnungspunkten gilt der Wahl der Nachfolge des aus Altersgründen ausscheidenden Bürgermeisters Michael Obert (Dezernat 6). Zum 1. Februar braucht nach dem gesundheitlich bedingten Rücktritt von Bürgermeister Klaus Stapf auch das Dezernat 5 eine neue Leitung, die Terminierung der Beigeordnetenwahl steht nun ebenfalls auf der Tagesordnung. Darüber informierte die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung.

KSC-Stadion auch erneut Thema

Auch das neue Fußballstadion im Wildpark sowie die im Modernisierungsprozess befindliche Stadthalle ist Teil der Agenda. Zudem auf dem Plan stehen eine Analyse der Stätten für Großveranstaltungen mit Fokus auf das Sportstättenkonzept im Zusammenhang mit der Europahalle, neue Satzungen für Märkte und Volksfeste ebenso wie das Badische Konservatorium.

Darauf folgen die Quartiersentwicklung in Karlsruhe bis Ende 2020, erste Umsetzungsschritte zur IT-Versorgung der Schulen, diverse weitere schulische Maßnahmen und die Aufnahme einer neuen Hortgruppe in die städtische Bedarfsplanung.Ferner geht es beispielsweise um einen Zwischenbericht zur Verwirklichung des Leitprojekts "karlsruhe.digital" und den Bau eines Aufzugs an der Durlacher Allee. Anträge und Anfragen aus den Reihen des Gemeinderats runden die öffentliche Sitzung ab.

Interessierte können die Sitzung von der Empore des Bürgersaals aus mitverfolgen. Für Menschen mit einer Hörbehinderung steht dort eine Höranlage zur Verfügung. Dort und direkt auf der städtischen Homepage informiert auch ein Liveticker über die Abstimmungsergebnisse und den zeitlichen Verlauf der öffentlichen Beratungen.

Die Vorlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind im Internet unter www.karlsruhe.de/gemeinderat.de zu finden. ka-news wird wieder von der Sitzung berichten.