Länderübergreifendes Projekt: Wie sich Deutschland und Frankreich für die Mobilitätswende einsetzen

Ein nachhaltiges Verkehrskonzept über die deutsch-französische Grenze hinweg entwickeln: Das ist das Ziel des vom KIT koordinierten Projektes "SuMo-Rhine". Dafür sollen die länderübergreifenden Verkehrssysteme in Straßburg und Lörrach analysiert werden.

Um den hohen Ausstoß an Treibhausgasen durch den Straßenverkehr einzuschränken, müssen innovative und zukunftsfähige Verkehrssysteme eingesetzt werden. Das gestaltet sich jedoch besonders in Grenzregionen schwierig, da sich die Mobilitätssysteme von Land zu Land unterscheiden. Deswegen soll die Förderung eines einheitlichen Verkehrsprinzips an der Grenze von Frankreich und Deutschland von dem Projekt "SuMo-Rhine" übernommen werden, wie das Karlsruher Institut für Technologe (KIT) in einer Pressemeldung berichtet.

Angriffspunkt des Projekts ist die Oberrheinregion mit den Ballungsräumen Straßburg und Lörrach. Hier sollen die grenzüberschreitenden Verkehrssysteme analysiert und bewertet werden. Dadurch will man herausfinden, wie man das Verkehrsangebot verbessern kann. Dabei spiele vor allem die Nachhaltigkeit eine große Rolle, so das KIT weiter.

Grundstein der Mobilitätswende

Das Projekt wird vom Deutsch-Französischen Institut für Umweltforschung (DFIU) des KIT koordiniert. Auch die verschiedenen Hochschulen im Oberrheingebiet sind an der Forschung beteiligt und sollen in regelmäßigem Austausch miteinander stehen.

Bis 2021 soll "SuMo-Rhine" andauern und laut dem DFIU als Grundstein der Mobilitätswende dienen.