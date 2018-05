vor 1 Stunde Karlsruhe Kurzzeitige Behinderungen im Bahnverkehr: Bagger kommt Oberleitung zu nahe

Bahn-Fahrgäste, die rund um den Bereich der Tullastraße in Karlsruhe unterwegs sind, müssen am Freitagvormittag mit Behinderungen rechnen. Wie der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) mitteilt, ist die Oberleitung gestört, was zu Verspätungen führt.