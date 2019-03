vor 7 Stunden Karlsruhe Kurzer Stromausfall im Karlsruher Westen: In rund 2.500 Haushalten blieb es am Donnerstag eine halbe Stunde lang dunkel

Am Donnerstag kam es um die Mittagszeit zu einem halbstündigen Stromausfall im Karlsruher Westen. Das teilen die Stadtwerke Karlsruhe in einer Meldung an die Presse mit. Ursache war ein technischer Defekt und ein dadurch ausgelöster Brand in einer Trafostation in der Amalienstraße.