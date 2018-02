Unfall verursacht, Schaden begutachtet und anschließend weitergefahren. So geschehen am frühen Donnerstagabend auf einem Parkplatz an der A5, nachdem eine Autofahrerin mit einem Lkw kollidiert war.

Ein kurioses Verhalten hat eine bislang unbekannte Autofahrerin am Donnerstag an den Tag gelegt. Nach Polizeiangaben wollte die Frau um 18.40 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen vom Parkplatz Silbergrund in Richtung Süden wieder auf die Autobahn auffahren. Dabei kollidierte sie mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lastwagen, worauf beide Beteiligten anhielten. Die 40 bis 50 Jahre alte Frau begutachtete den Schaden an ihrem blauen Ford Focus, montierte den beschädigten, vorderen Stoßfänger ab, lud ihn ein, fuhr davon.

Am Lastwagen hinterließ sie dabei einen einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zum Unfallzeitpunkt soll ein weißer 7,5-Tonner an der Unfallstelle gewesen sein, dessen Fahrer den Unfallhergang beobachtet habe, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Dieser und weitere Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, oder Hinweise auf die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721/944840 zu melden.