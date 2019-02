12.02.2019 19:18 Karlsruhe Kurdenmarsch in Karlsruhe abgebrochen: Teilnehmer skandieren verbotene Parolen und attackieren Polizeibeamte

Der sogenannte Kurdenmarsch ist am Dienstag auf der dritten Etappe in Karlsruhe abgebrochen worden. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, haben Teilnehmer verbotene Parolen mit Bezug zur Arbeitspartei Kurdistans skandiert und Polizeibeamte angegriffen. Der am Sonntag in Mannheim gestartete Marsch, der eigentlich am kommenden Samstag in Straßburg enden sollte, wird nun nicht mehr fortgeführt.