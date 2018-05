vor 9 Stunden Kulinarisches am Friedrichsplatz: Festwirte laden zum 29. Brigandefeschd in Karlsruhe

Das "Fest der Sinne" in der Innenstadt ist erst vor Kurzem zu Ende gegangen, da wartet auf Karlsruhe schon in Kürze das nächste Frühlingsfest. Fünf Tage lang, von Mittwoch bis Sonntag wollen Festwirte den Karlsruher Friedrichsplatz beim Brigandefeschd zu einem Open-Air-Restaurant machen und Speisen der besonderen Art anbieten. Bereits zum 29. Mal findet es statt, in diesem Jahr vom 9. bis 13. Mai.