Kulinarischer Start in den Frühling: "Urban Street Food Festival" kommt zum Europabad

Am Samstag, 16. März, und Sonntag, 17. März, kann auf dem Vorplatz des Europabades ordentlich geschlemmt werden. Beim "Urban Street Food Festival" können sich Gourmets mit Burgern, Wraps, Falafel und Co. auf kulinarische Reise begeben.

Am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr werden mehr als ein Dutzend Food-Trucks auf dem Vorplatz des Karlsruher Europabades stehen. Beim "Urban Street Food Festival" sollen neue Geschmacks-Trends des Jahres zum Saisonstart getestet werden. Das gibt die Karlsruher Bädergesellschaft in einer Pressemeldung bekannt. Für ausreichend Parkmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten sei gesorgt.