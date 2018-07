Am Dienstagvormittag ist ein Feuer in Neureut ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Feuerwehr soll dabei ein Menschenleben konkret in Gefahr sein. Die Umstände der Brandes sind noch nicht bekannt.

Um 11.12 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Brand in der Pralistraße in Karlsruhe-Neureut informiert. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. Die Umstände des Feuers sind noch nicht bekannt.

Aktualisierung, 13.44 Uhr

Bei einem Küchenbrand am Dienstagvormittag in der Pralistraße in Karlsruhe-Neureut sind zehn Bewohner durch einen Schock leicht verletzt worden. Das berichten Polizei und Feuerwehr am späten Mittag. Kurz nach 11 Uhr war an dem Anwesen mit insgesamt 23 gemeldeten Bewohnern eine starke Rauchentwicklung aus dem 2. Obergeschoss gemeldet worden.

Die Freiwillige Feuerwehr Neureut und die Berufsfeuerwehr brachte eine Bewohnerin des Dachgeschosses in Sicherheit. Die übrigen anwesenden neun Personen konnten sich rechtzeitig selbst vor weiterem Schaden retten. Auch eine Mutter und ihre drei Kindern konnten sich rechtzeitig aus der Brandwohnung retten. Allerdings trugen alle einen leichten Schock davon. Keiner der Betroffenen musste sich in stationäre Behandlung begeben. Bereits gegen 11.35 Uhr war der Brandherd in der Küche einer im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung gelöscht. Zur Erforschung der genauen Brandursache dauern die Ermittlungen des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt derzeit noch an.

Die betroffene Wohnung bleibt für die fünf Bewohner, ein Ehepaar mit drei Kleinkindern, vorerst unbewohnbar. Sie kommen vorübergehend bei Verwandten unter. Gleichfalls kann auch die darüber liegende Dachgeschosswohnung für mindestens eine Nacht nicht wieder bezogen werden. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 110.000 Euro. Vor Ort waren 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und über 20 der Freiwilligen Feuerwehr Neureut.