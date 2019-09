vor 8 Stunden Karlsruhe Küchenbrand in Karlsruhe-Durlach: Nachbar holt Bewohner aus verqualmter Wohnung

Am Dienstagabend kam es zu einem Küchenbrand in einer Kellerwohnung in der Ellmendinger Straße in Durlach. Ein 30-jähriger Nachbar bemerkte gegen 19.20 Uhr den aus der Kellerwohnung austretenden Rauch und verständigte weitere Mitbewohner des Mehrfamilienhauses. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Bewohner das Haus verlassen, so die Polizei.