Im März hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesagt: "Hartz IV bedeutet nicht Armut". Das brachte die Karlsruherin Sandra Schlensog dazu, eine Petition zu starten. Darin fordert sie Spahn auf, einen Monat von Hartz IV zu leben. Am Samstag findet nun ein Treffen der Kritikerin mit Spahn statt - samt Kundgebung.

Am Samstag, 28. April, trifft sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Sandra Schlensog für ein Gespräch in Karlsruhe. Während des Treffens wolle Schlensog die knapp 200.000 Unterschriften ihrer Petition an den Minister übergeben. Das kündigt ein Presseteam um die Kritikerin an.

Schlensog bleibe dabei, dass Jens Spahn seine Aussagen über Hartz IV und Armut korrigieren muss und einen Monat von Hartz IV leben soll. "So soll er zumindest ein wenig Ahnung dafür zu bekommen, was das Leben am Existenzminimum – wenn auch zeitlich eng begrenzt – bedeutet", heißt es in der Pressemeldung weiter. Auch Forderungen nach einer Erhöhung des Satzes würden im Raum stehen.

Vor dem Treffen findet in Karlsruhe ab 10 Uhr eine Demonstration unter dem Motto "Hartz IV heißt Armut" statt. Dabei werden Schlensog sowie verschiedene Organisationen und Parteien sprechen. Der Demonstrationsweg führt von Stephansplatz in Karlsruhe zum Platz der Grundrechte, wo Sandra Schlensog die Abschlussrede halten wird.

