vor 12 Stunden Florian Kaute Karlsruhe Kritik an neuen Fächerbad-Preisen hält an: Initiative "Karlsruhe schwimmt" fordert Änderungen - Verantwortliche hingegen sind zufrieden

Das Karlsruher Fächerbad hat in den vergangenen Jahren eine deutlich sichtbare Verjüngung erlebt: Es wurden Millionen in neue Schwimmbecken, Umkleiden und Büros investiert. Die neuere Ausstattung lassen sich die Verantwortlichen auch bezahlen: Im vergangenen November wurde die Preisstruktur an die anderen Bäder in Karlsruhe angepasst und laut Kritiker "um bis zu 500 Prozent verteuert". Bürgermeister Martin Lenz und Bäder-Chef Oliver Sternagel halte ihren Weg weiter für richtigen und weisen die Kritik zurück.