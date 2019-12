Kostenlos mit der Bahn in die Stadt kam gut an: Stadt und KVV ziehen positive Bilanz

Damit die Stadt nicht wegen der kauflustigen Besucher kollabiert gab es zum ersten Mal in diesem Advent den kostenlosen ÖPNV in Karlsruhe. Die Aktion war ein voller Erfolg, so freuen sich Stadt und der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) über das gute Feedback.

"Durch dieses Angebot konnten wir viele Menschen dazu bewegen, ihr Auto stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Dies hat zu einer spürbaren Reduzierung des innerstädtischen Autoverkehrs geführt. Gleichzeitig hat auch der Einzelhandel in der Fächerstadt von dem hohen Besucherandrang profitiert. Es freut mich, dass das Angebot der Stadt so gut von der Bevölkerung angenommen wurde", erklärt Oberbürgermeister Frank Mentrup in einer Pressemeldung des KVV. Umsteiger aus der Region nutzten mehr als in den zurückliegenden Jahren die Park&Ride-Angebote.

Bleibt der Effekt nachhaltig?

Die beiden Verkehrsunternehmen, KVV und AVG, hatten ihre Fahrgäste an den vier Samstagen vor Weihnachten kostenfrei innerhalb der Wabe 100 (Stadtgebiet von Karlsruhe) und entlang der Stadtbahnlinien S2 (Rheinstetten bis Spöck) und S1/S11 (Hochstetten bis Ittersbach/Bad Herrenalb) befördert. Finanziert wurde das Angebot zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV von der Stadt Karlsruhe. Sie erstattet dem KVV die Fahrgeldausfälle von voraussichtlich rund 456.000 Euro und übernimmt die betrieblichen Mehrkosten für VBK und AVG in Höhe von etwa 103.000 Euro.

Mit den Freifahrten an den Adventssamstagen sollten auch die Auswirkungen der aktuellen Baumaßnahmen insbesondere in der Kriegsstraße kompensiert werden. Bei insgesamt hohem Besucherandrang blieb das Verkehrsaufkommen trotz der reduzierten Durchfahrt durch diese wichtige Achse in Ost-West-Richtung in der City ähnlich der letzten Jahre beherrschbar. Laut Pressemeldung hat außerdem das neue Verkehrskonzept mit mit Informationen in Echtzeit für eine relativ entspannte Anfahrt gesorgt.

Die beiden kommunalen Verkehrsunternehmen hatten für die vorweihnachtliche Aktion ihre Fahrzeugkapazitäten aufgestockt und zusätzliches Personal im Fahrdienst, in der Leitstelle, bei der Betriebsaufsicht oder im Werkstattbereich eingesetzt. "Die vier Advents-Samstage haben gezeigt, dass der öffentliche Nahverkehr das Rückgrat der urbanen Mobilität ist und einen unverzichtbaren und Beitrag zur Verkehrsentlastung gerade im Innenstadt-Bereich leistet", betont KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon. "Unsere Fahrzeuge waren an allen vier Samstagen sehr gut ausgelastet. Es freut uns, dass wir so viele Menschen für unser Nahverkehrsangebot begeistern konnten. Wir hoffen natürlich, dass viele Menschen, die an den Adventswochenenden mit uns unterwegs waren, auch dauerhaft auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und so einen Beitrag zur Verkehrswende leisten."