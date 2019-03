Konferenz zum Sanierungsgebiet Durlach-Aue: Stadt will mit Bürgern über neue Gestaltungskonzepte debattieren

Die Sanierung Durlach-Aues wird weiter vorangetrieben: Für das im Jahr 2014 beschlossene Projekt wurden nun die Konzepte zur Straßenraumgestaltung sowie zur Gestaltung der Dorfmitte konkretisiert. Um mit den Bürgern über die neuen Entwicklungen in den Dialog treten zu können, lädt das Stadtplanungsamt daher am Donnerstag, 7. März, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Durlach zur erneuten Stadtteilkonferenz ein.

Erarbeitet wurden die neuen Gestaltungskonzepte in Planungsworkshops, Planungscafés, Stadtteilrundgänge, Anwohner- und Eigentümerinformationen sowie vorausgegangenen Stadtteilkonferenzen. Die letzte fand im Dezember 2017 statt.

"In der nun anstehenden Konferenz werden die überarbeiteten Konzepte erneut zur Diskussion gestellt, bevor die politischen Gremien die Umsetzungsplanung beauftragen", erklärt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung an die Presse. Die Stadtwerke Karlsruhe stellen dabei die Straßenraumbeleuchtung vor, die im Zuge der Umgestaltung erneuert wird. Ebenso werde auf die neuen Fördermodalitäten für private Eigentümer hingewiesen. Diese haben sich nach Angaben der Stadt im Hinblick auf Zuschussmöglichkeiten deutlich verbessert.

Mehr zum Thema

Erste Planungen vorgestellt: So soll Durlach-Aue saniert werden

Sanierung Durlach-Aue: Debatte wird mit Bürgerbeteiligung aufrecht gehalten