Kommunikation per App: Karlsruher Polizei rüstet 2018 auf

Ab dem Frühjahr 2018 sollen Polizei-Beamte in Baden-Württemberg eine spezielle Kommunikations-App für Einsätze nutzen. Auch das Polizeipräsidium Karlsruhe wird von dieser Aufrüstung in Zukunft Nutzen ziehen können.

Wie das Innenministerium Baden-Württemberg bereits vergangenen August mitteilte, wird die Polizei in Baden-Württemberg virtuell aufgerüstet. Dafür wurden bereits 2017 in einem ersten Schritt 500 Smartphones, auf denen der Dienst installiert ist, angeschafft.

In einer Pilotphase kamen die Smartphones in den vergangenen Monaten zunächst im Streifendienst und bei kriminaltechnischen Ermittlungen zum Einsatz. Die App sei eine Ergänzung zum Digitalfunk. Mit ihr sollen innerhalb der Polizei Lageberichte, Fahndungsfotos oder Informationen zu Personenkontrollen schneller übermittelt werden. Für Menschen, die der Polizei Hinweise per Smartphone zukommen lassen wollen, stehe die Neuerung nicht zu Verfügung.

Polizeipräsidium Karlsruhe muss sich noch gedulden

Mittlerweile ist die Testphase beendet. Und das Ergebnis ist, dass die App zum Einsatz kommen wird. Im ersten Quartal des neuen Jahres soll die App im Bereich Polizeieinsatz in den Polizeipräsidien Reutlingen, Ludwigsburg und Aalen eingesetzt werden, so ein Sprecher des Innenministeriums im Gespräch mit ka-news.

Die Beamten in Karlsruhe müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden: "Die Kommunikations-App wird 2018 landesweit kommen. Wann die weiteren Präsidien bestückt werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht fest," so der Sprecher weiter.