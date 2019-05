Kommt vorbei und werdet DKMS-Spender: Am Samstag werden in Forchheim Leben gerettet

Mit einem kleinen Wattestäbchen vielleicht ein Leben retten können: Am 11. Mai veranstaltet der Verein "Freie Turner Forchheim" aus Rheinstetten einen Aktionstag im Rahmen ihrer Initiative "Sportler gegen Blutkrebs". Diese Veranstaltung soll ein Anstoß sein, sich typisieren zu lassen um potenzieller Knochenmarkspender zu werden - und so möglicherweise ein Leben retten zu können. Für das Rahmenprogramm sorgen ehemalige KSC-Profis mit einem Benefizspiel.

Gutes tun und Leben retten: Dieser Meinung ist der Verein Freie Turner Forchheim aus Rheinstetten. Nun ist für Samstag, 11. Mai, der erste Aktionstag der vereinseigenen Initiative "Sportler gegen Blutkrebs" geplant. Der wird ab 9.30 Uhr in der Ufgauhalle Forchheim und rund um das Gelände des Vereins stattfinden.

Der Club unterstützt mit dem Projekt seit Oktober 2018 die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Angefangen hat alles mit einer privaten Spende: "Ein Mitglied unseres Vereins hat sich bei uns so herzlich aufgenommen gefühlt, dass er uns unbedingt etwas zurückgeben wollte", erzählt Andreas Jantovsky, Pressevorstand der Freien Turner Forchheim, im Gespräch mit ka-news.

"Er schenkte uns also Trikots mit dem Logo der DKMS, denn dort ist er auch selbst registriert", so Jantovsky weiter. "Wir kamen dadurch dann gemeinsam mit den Spielausschüssen auf die Idee, das soziale Engagement des Vereins weiter auszubauen." So kam es auch zu der Idee, einen Aktionstag ins Leben zu rufen.

"Selten ist es einfacher, ein Menschenleben zu retten"

Im Vordergrund der Veranstaltung steht eine Typisierungsaktion der DKMS. Vor Ort haben alle die Möglichkeit, sich mit einer Speichelprobe als potenzieller Stammzellspender typisieren zu lassen. "Selten ist es einfacher, ein Menschenleben zu retten", so Jantovsky. Und das Argument scheint viele zu überzeugen.

"Die komplette erste und zweite Mannschaft sowie die ehrenamtlichen Helfer unseres Vereins haben sich schon registrieren lassen", freut sich Jantovsky. "Das sind ungefähr 50 Personen. Auch unseren Gegnern machen wir bei Heimspielen regelmäßig das Angebot, sich zu registrieren." So sind ebenso die benachbarten Sportfreunde Forchheim mit dabei: Von ihnen haben sich 24 Mitglieder als potenzielle Spender registriert.

"Sportler gegen Blutkrebs" bald in ganz Deutschland?

Unterstützt wird der FT Forchheim mittlerweile vom Badischen Fußballverband, der kräftig die Werbetrommel rührt. "Mit großem Aufwand kann man auch großes bewirken", so Andreas Jantovsky gegenüber ka-news. "Hierfür wollen wir als Vorbild dienen. Zunächst möchten wir sehen, wie die Aktion im Kreis Karlsruhe ankommt. Es wäre toll, wenn viele Vertreter der verschiedenen Karlsruher Sportvereine an diesem Tag zu uns kommen."

Benefizspiel mit KSC-Legende

Begleitet wird das Event daher von KSC-Legende "Euro Eddy" Edgar Schmitt. Neben der Typisierung werden auch die Mannschaften "Rheinstetten Allstars" und "Rainer Scharinger & Friends" bei einem Benefizspiel gegeneinander antreten, Boxweltmeister Vincent Feigenbutz wird zur Autogrammstunde kommen. Außerdem soll es laut Jantovsky eine große Spenden-Tombola geben.