Bei einem Jugendfußballspiel auf dem Sportplatz des VfB Knielingen kam es am Mittwochabend zu Auseinandersetzungen die in einem einem Körperverletzungsdelikt gipfelten. Die Beteiligten: Die Mannschaften aus Knielingen und Burbach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, kam es bereits nach der Halbzeitpause zu kleineren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Jugendspielern des VfB Knielingen und dem SV Burbach. Im Zuge dieser Konflikte heizte sich die Stimmung weiter auf, sodass nach Polizeiangaben, der Trainer des SV Burbach nach einer Beleidigung das Gespräch mit der gegnerischen Mannschaft suchte.

In Folge des Wortwechsels wurde der Trainer von einem Verantwortlichen des VfB Knielingen am Hals gepackt und gewürgt. Dabei verletzte sich der Angegriffene leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.