Klimaprotest in Karlsruhe: "Fridays for Future"-Demo zieht wieder durch die Stadt - Kriegsstraße teilweise gesperrt

Am Freitag wollen erneut Schüler für eine bessere Klimapolitik demonstrieren. Ab 11.30 Uhr zieht die Demonstration durch die Karlsruher Innenstadt. Nach dem Auftakt vor dem Badischen Staatstheater wollen die Schüler Richtung Schlossplatz laufen. Durch den gewählten Streckenverlauf kommt es zu Einschränkungen auf den Straßen und auch die Bahnen sind betroffen.

Wie die Stadt Karlsruhe und der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) mitteilen, kommt es am Freitag aufgrund der Fridays for Future-Demo zu Behinderungen in der Karlsruher Innenstadt. Um eine gefahrlose Überquerung der Kriegsstraße zu gewährleisten - etwa 6.500 Teilnehmer werden erwartet - wird die Kriegsstraße zwischen Mendelssohnplatz und Ettlinger Tor kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Wer sich auskennt, sollte den Bereich weiträumig umfahren, schreibt die Stadt in ihrer Pressemeldung.

Auch im Bahnverkehr kommt es zu Einschränkungen, laut Pressemeldung der Verkehrsbetriebe und der AVG sind entsprechende Umleitungen erarbeitet. "Die kommen situativ zum Tragen, abhängig vom Verlauf der Demonstration", so das Verkehrsunternehmen. Betroffen sind vor allem die Buslinie 10, da die Ettlinger Straße sowie die Karl-Friedrich-Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt sein wird. "Die Linie 10 wird in diesem Zeitraum eingestellt."

