Der Kleingartenbeirat hat sich im Juli, unter Leitung des Bürgermeisters Klaus Stapf, zum ersten Mal getroffen. Anlass waren die immer wieder nötigen Änderungen der Kleingartenflächen - auch um neuen Wohnraum zu schaffen. Der Beirat setzt sich nun für die Interessen der Kleingärtner ein und will ein zukunftsfähiges Konzept entwickeln.

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Karlsruhe einen Kleingartenbeirat ins Leben gerufen. Sein Auftrag: Einen sogenannten Kleingartenentwicklungsplan (KEP) erarbeiten und einen Planungsbüro beauftragen. Seine Mitglieder haben sich zum ersten mal getroffen, so ein Pressebericht der Stadt Karlsruhe. Der Umweltbürgermeister Klaus Stapf leitet den Beirat, der Stadträter, Experten, Fachberater und Sprecher des Kleingartenwesens sowie der Bürgervereine zählt. Davor hatte die Verwaltung ein Leistungsbild für den neuen Planungskonzept erarbeitet. Es wurde einstimmig gebilligt.

Kleingärten, die Karlsruhe lebenswerter machen

Das Gremium will mit diesem Plan ein zukunftsfähiges und gerechtes Kleingartenwesen schaffen, das die gärtnerische Freizeitnutzung und die Naherholung für alle ermöglichen soll. Neben den Kleingärten will die Stadt auch Urban Gardening und Urban Farming - also die Bepflanzung von Gemüsen, Früchten und Weizen mitten in der Stadt - weiter entwickeln. Es wird Karlsruhe lebenswerter machen, so der Pressebericht weiter. Und auch umweltfreundlicher: Kleingärten seien für den Schutz der Biodiversität von großer Bedeutung. Sie können zudem die Bevölkerung für den Umweltschutz bilden und sensibilisieren.

Nun werden Planungsbüros daran arbeiten, Angeboten vorzulegen, die eine Jury bewerten wird. Sie analysieren und bewerten die Situation in den Kleingarten und in den einzelnen Stadtteilen: Im Stadtgebiet gibt es gerade 97 Kleingartenanlagen auf einer Gesamtfläche von rund 350 Hektar. Anfang 2020 soll sich der Gemeinderat für einen endgültigen Entwicklungsplan entscheiden.