vor 22 Stunden Karlsruhe Kiosk-Einbruch in Durlach: Kamera hilft Polizei bei schneller Festnahme der Täter

Am Ostersonntag brachen gegen 22.30 Uhr drei Männer in einen Kiosk beim Busbahnhof in Durlach ein. Dank der Überwachungskameras konnte die Polizei zwei der Täter festnehmen. Der dritte Mann werde derzeit noch gesucht.