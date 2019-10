vor 14 Stunden Karlsruhe Kilometerlange Ölspur: Polizei sucht nach Lastwagenfahrer - Spur verliert sich in der Karlsruher Innenstadt

Wegen einer kilometerlangen Ölspur müssen sich Fahrer am Freitagmorgen auf der Autobahn 5 in Richtung Karlsruhe in Acht nehmen. Nassreinigungskräfte seien auf der Strecke zwischen Rastatt und Karlsruhe im Einsatz, um die Fahrbahn zu säubern, sagt ein Sprecher der Polizei.