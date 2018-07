vor 6 Stunden Karlsruhe Keine "verstaubte Amtsstube": In Karlsruhe ensteht neues Finanzamt für 25 Millionen Euro

An der Durlacher Allee entsteht das neue Finanzamt für Karlsruhe-Stadt. Die Baugrube ist schon ausgehoben, der Boden verdichtet. Am Freitag sprachen die Verantwortlichen sowie Oberbürgermeister Frank Mentrup bei der Grundsteinlegung über ihre hohen Erwartungen in das Projekt.