In der nächsten Gemeinderatssitzung stellen die Stadträte der Kult, Grünen und Gemeinsam für Karlsruhe (GfK) eine gemeinsame Anfrage für mehr Aufenthalt im Freien und eine bessere Beleuchtung in den Innenräumen der Ganztagesgrundschulen, an die Stadtverwaltung

In der Fächerstadt gibt es insgesamt 19 Ganzstagesgrundsschulen, wo die Schüler von früh bis spät sind. "Durch den langen Schultag an Ganztagesschulen kann es nicht mehr allein Aufgabe der Eltern sein, für einen ausreichenden Aufenthalt der Kinder im Freien bei Tageslicht zu sorgen", so die Stadträte. Damit wollen sie auf die Verantwortung der Stadt und Schulen aufmerksam machen. Die Stadt jedoch antwortet in ihrer Stellungnahme, dass es sich um das Innere des Schulbetriebs handle und somit die volle Verantwortung in den Händen des Schulleiters läge.

Im Freien bei jedem Wetter

In der Regel jedoch besteht der Tagesablauf aus zwei Spiel- und Bewegungspausen am Vormittag und einer Mittagspause, in denen sich alle Schüler sportlich betätigen können und der Zugang zur frischen Luft immer gewährleistet wird. Viele Karlsruher Schulen besitzen das sogenannte Zertifikat zur "Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt" und integrieren den Sport in den Unterrichtsalltag.

"Nur bei Regen oder Schnee sei es einigen Grundschulen nicht möglich, die Pausen im Freien durchzuführen", so die Stadt über die einzige Ausnahme der Bewegungspausen. Da bei schlechtem Wetter das Tageslicht dunkler ist beziehungsweise generell weniger Licht in die Klassenräume fällt, sollte man die Kinder zu Bewegung animieren und motivieren, auch bei Schmuddelwetter rauszugehen.

Die Stadt Karlsruhe stellt finanzielle Mittel für Grundschulen bereit. Diese stehen für Kooperationen mit Sportvereinen, Kulturschaffenden und Umweltverbänden zur Verfügung. "Diese Zusammenarbeit könnte weiter ausgebaut werden, speziell unter dem Gesichtspunkt 'Angebote im Freien'", so die Stadt.

Nicht nur die Bewegung zählt, Licht ist auch wichtig

Lux ist die Einheit der Beleuchtungsstärke und sagt aus, wie stark oder schwach ein Raum beleuchtet wird. "Die meisten Menschen empfinden Beleuchtungsstärken ab 500 Lux bei der Arbeit als angenehmer und motivierender", so die Gemeinderäte in ihrer Anfrage. Daher wollten sie wissen, ob tatsächlich in allen Klassenzimmern diese Leuchtstärke erreicht wird. "Die Grundlagen für Beleuchtungsanlagen sind die geltenden Normen und Richtlinien", schreibt die Stadt in ihrer Stellungnahme. Und ergänzt: "In Unterrichtsräumen, Musik- und Computerräume und Lehrerzimmern beträgt der Wert bisher 300 Lux." Eine Veränderung der Beleuchtung in den Karlsruher Grundschulen ist jedoch nicht geplant.

Warmes Licht: Ist das wirklich nötig?

Licht mit einer zu hohen oder zu niedrigen Farbtemperatur schmerzt in den Augen. Daher sollte man versuchen, den Schulalltag so entspannt und einfach wie möglich für die jungen Schüler zu gestalten. Die Stadträte fordern deshalb, dass in jedem Klassenzimmer und Aufenthaltsraum Lampen benutzt werden die eine gemessenen Farbtemperatur von mindestens 4.000 Kelvin haben. Das heißt warmes Licht, das die Augen schont und optimales Arbeiten ermöglicht. "Bei der Planung und Errichtung von Beleuchtungsanlagen wird grundsätzlich von einer Lichtfarbe ausgegangen. In der Regel ist es neutralweiß" Das heißt das Licht ist nur bedingt warm, und somit nicht so angenehm.