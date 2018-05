Rund 7.000 Schöffen werden 2018 in Baden-Württemberg gewählt, so auch in Karlsruhe. In der noch laufenden Amtsperiode sind in Baden-Württemberg insgesamt 3.728 Hauptschöffen bestellt, die an den Land- und Amtsgerichten tätig sind. Noch einmal 1.142 sind so genannte Jugendschöffen, die für Verfahren eingesetzt werden, die unter das Jugendstrafrecht fallen.

Allein in den Amtsgerichtsbezirken Karlsruhe und Durlach sind 150 Erwachsenenschöffen und noch einmal 60 Jugendschöffen tätig. Die etwa 7.000 Schöffen Land werden im Herbst neu gewählt. Doch was kommt da eigentlich auf einen zu, wenn man sich dazu entscheidet, Schöffe zu werden. Läuft es vielleicht wie in amerikanischen Kinofilmen, in denen die "Jury" tagelang in einem Zimmer festsitzt und bedeutende Urteile fällt?

ka-news sprach darüber mit Reinhard Göller, er ist selbst seit fünf Jahren Schöffe und engagiert sich in der Schöffenvereinigung des Landes Baden-Württemberg, außerdem hält der 70-Jährige Vorträge – etwa an Volkshochschulen – um über das Schöffenamt aufzuklären.

Was muss man mitbringen, um Schöffe zu werden? Zum einen gibt es ja rechtliche Vorgaben, zum anderen aber doch bestimmt auch charakterliche Eigenschaften?

Reinhard Göller: "Es gibt nur wenige strenge Voraussetzungen: Man muss Deutscher sein, zwischen 25 und 70 Jahren alt, und muss im betreffenden Gerichtsbezirk wohnen. An Vorbildung und Beruf werden keinerlei Bedingungen geknüpft, juristische Kenntnisse werden nicht erwartet; der Schöffe ist in jeder Hinsicht Laie. Auf eine gewisse Lebenserfahrung sollte man aber zurückblicken können, und man sollte Interesse an Menschen und am Gemeinwesen haben. Man muss sich ein eigenständiges Urteil zutrauen und auch dazu stehen. Schließlich bedeutet eine Strafe einen schweren Eingriff in die Freiheit eines anderen Menschen."

"Berufsgruppen wie Polizisten, Rechtsanwälte oder Notare sollten nicht ins Schöffenamt berufen werden", sagt auch die Stadt Karlsruhe in ihrem Bewerbungsaufruf – juristische Vorkenntnisse oder gar Berufserfahrung mit Straftätern ist also im Sinne der Neutralität sogar unerwünscht. Göller selbst hat in Karlsruhe Physik studiert. "Ich sehe mich daher zu nüchterner Sachlichkeit verpflichtet", sagt er im Gespräch mit ka-news.

"Durch familiäre Umstände kam ich dann dazu, in der zweiten Hälfte meines Berufslebens eine kleine Tageszeitung zu verantworten – das weckte in mir dann auch das Interesse an Politik und allen sozialen Dingen. Ich glaube, dass mir diese unterschiedlichen Erfahrungen im Schöffenamt hilfreich waren. Ich bin jetzt aber mit 70 Jahren zu alt, um nochmal gewählt zu werden", so Göller weiter.

Ein bisschen Menschenkenntnis ist gefragt

Auf die Frage, ob es Fälle gibt, die ihm besonders in Erinnerung geblieben sind, antwortet er: "Die problematischen menschlichen Schicksale – auf Täter- wie auch auf Opfer-Seite –, die bei vielen Straftaten aufscheinen, können einen schon, auch über das Urteil hinaus, belasten. So sind mir im Nachhinein Bedenken gekommen, ob ein Urteil eventuell einen Unschuldigen getroffen hat, weil der Angeklagte sein Geständnis vielleicht nur deshalb abgegeben haben könnte, um eine andere Person zu decken. Ein solches falsches Geständnis würde aber immer sein Geheimnis bleiben."

Für die Schöffen, die Anhand der Aussagen zu einem Urteil kommen sollen, gibt es aber auch andere Hindernisse: "Schwierig ist es beispielsweise auch, den Ablauf einer schweren Schlägerei zu rekonstruieren, bei der es nur die Beteiligten als Tatzeugen gibt. Was soll man von der Aussage eines Zeugen halten, der die Abläufe einer minutenlangen Schlägerei sekunden- und detailgenau wiedergeben zu können glaubt?", erklärt Reinhard Göller weiter.

"Eine problematische Aufgabe, vor der alle Richter und Schöffen immer wieder stehen, ist der Versuch einer Prognose, wie sich – auch infolge des Prozesses und der Strafe – die Angeklagten künftig verhalten werden. Werden sie eine zur Bewährung ausgesetzte Strafe als Chance verstehen, sich künftig nichts mehr zuschulden kommen zu lassen – oder würden sie sie eher als Freibrief sehen? Manche Vorstrafenregister sind beängstigend lang. Dies als Beispiel für Situationen, in denen Fachkenntnisse den Schöffen auch kaum weiterhelfen würden – Menschenkenntnis und Alltagserfahrung sind da eher gefragt", weiß der studierte Physiker.

Das Urteil ergeht "im Namen des Volkes"

Diesen schwerwiegenden Einfluss auf Einzelschicksale, aber auch auf die Gesellschaft, sieht auch Justizminister Guido Wolf: "Für mich sind und bleiben Schöffen unverzichtbarer Teil unserer Strafgerichtsbarkeit. Ihr Mitwirken an strafrechtlichen Hauptverhandlungen bedeutet demokratische Teilhabe in einem Kernbereich staatlicher Tätigkeit. Da zu jeder für den Angeklagten nachteiligen Entscheidung bei der Abstimmung eine Zwei-Drittel- Mehrheit erforderlich ist, kann gegen den Willen der Schöffen keine Verurteilung erfolgen."

Und auch Göller weiß aus Erfahrung: "Ein Strafurteil wird 'im Namen des Volkes' ausgesprochen, und das soll nicht nur eine Floskel sein: Als Vertreter der Bürgerschaft treten deshalb bei den Strafkammern die Schöffen als ehrenamtliche Richter neben die Hauptamtlichen – mit gleichem Stimmrecht bei der Urteilsfindung und Strafzumessung. Am Amtsgericht haben sie sogar die Stimm-Mehrheit, am Landgericht bilden sie zumindest eine Sperrminorität, es kann also nichts gegen sie beschlossen werden. Den Querulanten zu spielen, ist für einen Schöffen natürlich auch nicht zielführend."

Neutralität und wenig Vorbereitung

Ein schweres Amt, mit jeder Menge Verantwortung! Und doch hält sich die Vorbereitung darauf in Grenzen – auch um die Neutralität und das eigene Urteilsvermögen der Schöffen zu wahren. Zwar gibt das Land einen "Leitfaden für Schöffen" heraus, der befasst sich jedoch hauptsächlich mit der Bürokratie rund ums Schöffenamt.

"Eine Art 'Ausbildung' zum Schöffen gibt es nicht. Ich bekam am Amtsgericht eine eineinhalbstündige Einführung ins Wesentliche – ab dann unterliegt man im Rahmen seiner Vereidigung auf das Grundgesetz, die Landesverfassung und die Gesetze nur seiner eigenen Verantwortung. Damit kann man sich auf der einen Seite vielleicht alleine gelassen fühlen – andererseits gibt es einem die notwendige, durchaus beabsichtige Unabhängigkeit. Welche Literatur man eventuell studieren will, ist einem selbst überlassen; das Strafgesetzbuch im Detail zu kennen ist für die Schöffen nicht notwendig", führt Reinhard Göller aus.

Erst kurz vor der Verhandlung gibt es erste Infos

Auch auf die einzelnen Verhandlungen könne und brauche man sich eigentlich gar nicht vorbereiten berichtet der ehemalige Schöffe weiter: "Die gewählten Schöffen müssen zu der Verhandlung, zu der sie geladen werden, erscheinen. In irgendeiner Weise konkret darauf vorbereiten kann man sich nicht – man erfährt erst kurz vor Verhandlungsbeginn grob, um was es geht", erklärt der ehrenamtliche Richter.

"Auf diese für den Außenstehenden vielleicht befremdliche Weise wird sichergestellt, dass die Schöffen für ihre Meinungs- und Urteilsbildung wirklich nur das heranziehen können, was in der Verhandlung zur Sprache kommt – wie es das Gesetz verlangt. Es erfordert dann natürlich bewusste Aufmerksamkeit und Konzentration, die neben Staatsanwalt und Verteidiger oft vielen auftretenden Zeugen und Sachverständige in ihren Rollen einzuordnen und sich aus ihren Aussagen ein schlüssiges Gesamtbild der Angelegenheit zu machen."

Aber wie oft muss man denn nun ran, wenn man sich für dieses Ehrenamt entschieden hat und gewählt worden ist?

"Zum Jahresbeginn wird ein Schöffe etwa zwölf Terminen zugelost, die dann im Voraus feststehen. Diese, in der Regel Tages-Termine, müssen sich die Schöffen freihalten, und auch der Arbeitgeber muss dies dulden. Manche Schöffen berichten, dass immer wieder Termine ausfallen, weil es offenbar zu viele Schöffen gibt. Das ist dann unbequem, wenn man sich die Termine langfristig geblockt hat. Auf der anderen Seite geht für die Schöffen einfach Entschuldigen, auch wegen beruflicher Zwänge, nicht; der Jahres-Urlaub wird aber nicht verwehrt. Am Landgericht können sich Prozesse durchaus auch über mehrere Tage erstrecken", erzählt Göller konkret über seine Tätigkeit als Schöffe in Karlsruhe.

Vereinigung gibt Hilfestellung

Für alle, die sich trotz der geforderten Neutralität vorab informieren oder während ihrer Tätigkeit austauschen wollen, wurde die Schöffenvereinigung ins Leben gerufen, für die auch Reinhard Göller tätig ist. "Dass die Schöffen 'von Amts wegen' recht alleine gelassen sind, kam schon zur Sprache. Es ist deshalb hilfreich, mit anderen Schöffen in Kontakt zu kommen und Erfahrungen austauschen zu können. Die Schöffenvereinigung bietet dazu Vorträge und Kurse in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen", erklärt Göller die Idee der Vereinigung.

"Die Schöffenvereinigung findet auch Zugang zu den politischen Parteien, wenn ihre 'Lobby' zugegebenermaßen auch nicht sehr stark ist. Regierungshandeln hat durchaus Bedeutung für die Stellung der Schöffen: Beispielsweise wurden sie in Baden-Württemberg in einer strittigen Entscheidung jüngst von der Regelung ausgenommen, dass Richter im Amt keine weltanschaulich-religiösen Symbole zeigen dürfen. Die Schöffenvereinigung selbst sieht die Schöffen aber ausdrücklich in derselben Neutralitätspflicht."