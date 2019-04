vor 18 Stunden Karlsruhe Karlsruher Schlossgartenbahn ist wieder da: Zum Auftakt fährt am Wochenende die Dampflok

Am Samstag, 6. April, startet die Schlossgartenbahn in die neue Saison. Bis zum 3. November können Besucher den Schlossgarten mit dem Bähnle erfahren. Ab Ende Mai fährt sie nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche.