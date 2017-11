Am heutigen Dienstag, 21. November, hat der Gemeinderat wieder viel vor: Insgesamt 40 Punkte umfasst die Tagesordnung - dabei fallen einige richtungweisende Entscheidungen.

Für die weitere Entwicklung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sollen auf dem Campus Süd östlich des Adenauerrings zwischen der früheren Kinderklinik und den beiden dortigen denkmalgeschützten Gebäuden insgesamt fünf Neubauten für universitäre Einrichtungen und Ausgründungen entstehen. Zum Abschluss des planerischen Verfahrens steht am Dienstag, 21. November, in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats der Satzungsbeschluss für den dazu aufgestellten Bebauungsplan „KIT Campus Süd/Adenauerring“ an. Dazu gibt es auch einen Antrag der Grünen-Fraktion, die einen neuen Rahmenplan für den mittleren und nördlichen Teil des Geländes fordert.

Schlosslichtspiele bis 2020?

Weiter beschäftigen sich die Stadträtinnen und Stadträte ab 15.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses am Marktplatz unter Leitung von Oberbürgermeister Frank Mentrup mit der Neustrukturierung von Stadtmarketing GmbH, Karlsruhe Tourismus GmbH und Karlsruhe Event GmbH.

Auch die Schlosslichtspiele rücken am kommenden Dienstag in den Blickpunkt. Dazu legt die Verwaltung eine Evaluierung der Auflagen von 2015 bis 2017 vor und den Vorschlag, die Schlosslichtspiele zunächst bis 2020 dauerhaft zu etablieren. In der Sitzung entscheidet das Plenum ebenfalls darüber, ob es den Sperrvermerk auf den für das Jahr 2018 vorgesehenen städtischen Zuschuss für die Staatliche Majolika aufhebt und die Verwaltung mit der Prüfung des Fortführungskonzepts der Kunstmanufaktur beauftragt.

Fraktionen reichen sechs Anträge ein

Die insgesamt 40 Punkte starke Tagesordnung umfasst auch die Aufnahme neuer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung, die Stärkung der Inklusion in Schülerhorten, die Bildung einer IT-Kommission oder den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Fußballstadion im Wildpark". Zu den sechs Anträgen aus den Reihen der Fraktionen gehören Vorstöße zu autonom fahrenden Bussen bei der Modernisierung der Turmbergbahn (KULT), zur Öffentlichkeitsarbeit der Stadt bei Großprojekten (SPD) oder zu Maßnahmen zum Schutz des historischen Stadtbilds (GRÜNE). Die Antworten auf neun Anfragen, die Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse und Mitteilungen des Bürgermeisteramts beschließen die Sitzung.

Interessierte können die Debatte von der Empore des Bürgersaals aus mitverfolgen. Die Vorlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind im Internet unter der Adresse www.karlsruhe.de/b4/gemeinderat.de zu finden. ka-news wird live berichten.