vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Feuerwerk von oben: Zugang zur Turmbergterrasse am 31. Dezember eingeschränkt

Das neue Jahr steht vor der Tür und damit auch das Silvesterfeuerwerk. Wer das dieses Jahr einmal von oben statt von unten betrachten will, kann an Silvester die Turmbergterrasse besuchen. Am 31. Dezember werden der direkte Zugang zur Turmbergterrasse begrenzt und Einlasskontrollen durchgeführt. Die Turmbergbahn selbst ist aber in Betrieb.