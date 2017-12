Der Start der Vorweihnachts- und Adventszeit ist auch der Start der Feiertagssaison. Über Weihnachten, Silvester, Neujahr und Heilige Drei Könige sind die Karlsruher Bäder "sondergeöffnet".

Die Karlsruher Bäder haben geänderte Öffnungszeiten an den lang ersehnten Feiertagen an Weihnachten (25. und 26. Dezember), dem Jahreswechsel (31. Dezember und 1. Januar) und an Heilige Drei Könige (6. Januar). Geschlossen sind alle Bäder an Heilig Abend, am 24. Dezember. Wer an den Feiertagen nicht auf seinen Bad- oder Saunabesuch verzichten will, muss aber eventuell auf andere Bäder ausweichen.

Das Europabad in Karlsruhe öffnet seine Türen an jedem Feiertag. An beiden Weihnachtsfeiertagen und am 6. Januar können Besucher von 10 bis 23 Uhr ins Schwimmbad kommen. Am letzten Tag des Jahres 2017 kann von 10 bis 16 Uhr geschwommen werden, zum Neujahr öffnet das Europabad ab 13 Uhr.

Das Weiherhofbad und das Adolf-Ehrmann-Bad können an den Weihnachtsfeiertagen und am Jahreswechsel nicht besucht werden. Am zweiten Feiertag des neuen Jahres, Heilige Drei Könige, erwartet das Weiherhofbad seine Besucher von 9 bis 17 Uhr und das Adolf-Ehrmann-Bad öffnet von 9 bis 18 Uhr.

Die Therme Vierordtbad macht nur am 2. Weihnachtsfeiertag sowie am Samstag, 6. Januar von 9 bis 20 Uhr auf. Auch das Fächerbad öffnet an diesen Tagen, jeweils von 10 bis 23 Uhr.

Das Hallenbad Grötzingen bleibt an allen Feiertagen, einschließlich Heilige Drei Könige, geschlossen.

An Heiligabend, dem 1. Weihnachtsfeiertag, an Silvester und Neujahr hat das Fächerbad Karlsruhe geschlossen. Ansonsten gelten die normale Öffnungszeiten: An Feiertagen von 9 bis 20 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 6 bis 22 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8 bis 22 Uhr und montags von 19 bis 22 Uhr.