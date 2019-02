Die Stadtwerke haben im Herbst 2018 in einem Feldtest die Netzabdeckung des Funknetzwerks "LoRaWAN" analysiert. Die Auswertung ergab an vielen Stellen eine gute bis sehr gute Signalübertragung. Das teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit.

Karlsruhe soll zur Smart-City werden. Im letzten Jahr haben die Stadtwerke Karlsruhe damit begonnen, eine neue digitale Infrastruktur aufzubauen. Trafostationen, Lampen, Mülleimer, Ampeln oder auch Parkuhren sollen mit dem Internet verbunden werden und so gesteuert und überprüft werden können. Hierfür wurde das flächendeckende Funknetzwerk "LoRaWAN" installiert. Im Herbst 2018 haben die Stadtwerke einen Feldtest gestartet, um die Signalstärke an über hundert Punkten in der Stadt zu messen.

Azubis testen die Datenübertragung

Die Aktion wurden von sieben Azubis bzw. Studenten geplant und durchgeführt. An zwei Tagen fuhren diese sowohl mit dem Auto als auch dem Fahrrad durch das Stadtgebiet und Umland von Karlsruhe. Dabei wurden mithilfe von GPS-Trackern in regelmäßigen Zeitabständen während der Fahrt und an speziellen, vorher festgelegten Stellen Daten an die LoRaWAN-Antennen gesendet. Die GPS-Daten der Messpunkte und die Stärke des ankommenden Signals wurden an die Stadtwerke-Server übermittelt und in einer Karte erfasst.

Gute Netzabdeckung in Karlsruhe und Umland

Das Ergebnis der Analyse ergab, dassn die Signalübertragung im Stadtgebiet an vielen Stellen gut bis sehr gut ist. Auch in Wörth, Weingarten und Gondelsheim wurden noch Signale empfangen. Die Netzabdeckung reicht also auch ins Umland hinaus. "Die von den Azubis erhobenen Daten sind eine gute Grundlage für den weiteren Ausbau des Netzes", teilt Andreas Hallwachs, Geschäftsführer der Stadtwerke-Tochter SWK-Novatec in der Pressemittelung mit. "Wir wissen nun, wo die Schwachstellen sind und können dort gezielt weitere Antennen installieren."