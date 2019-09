Karlsruhe ist schon heute dicht besiedelt, doch in den nächsten Jahren werden immer mehr Menschen in die Fächerstadt ziehen. Rund 330.000 Einwohner soll die Stadt bis 2035 zählen - und damit rund 27.000 Menschen mehr als heute. Dabei hat auch der demographische Wandel seine Finger im Spiel: Die Altersgruppe der über 85-Jährigen wird am stärksten wachsen. Über die Entwicklung diskutiert heute Abend der Karlsruher Gemeinderat.

Was die Zukunft bringt, steht sprichwörtlich in den Sternen. Doch geht es um das Bevölkerungswachstum der Stadt Karlsruhe, gilt das nicht: Hier findet sich die Antwort in zwei Statistiken, die unabhängig voneinander zum selben Ergebnis kommen: Karlsruhe wird wachsen - und zwar so stark, wie fast keine andere Stadt in Baden-Württemberg.

Hat Karlsruhe bald rund 330.000 Einwohner?

Die eine Prognose stammt vom Amt der Stadtentwicklung und somit der Stadt Karlsruhe selbst, die zweite vom Statistischen Landesamt. Die Zahlen sind nahezu identisch: Bis zum Jahr 2035 wird die Stadt fast 27.000 Einwohner mehr zählen als noch im Jahr 2015. Schenkt man den Zahlen des Amtes für Stadtentwicklung Glauben, werden bis zu diesem Jahr 329.000 Menschen in Karlsruhe wohnen. Laut dem Statistischen Landesamt könnten es sogar 333.000 sein.

Doch Zuwachs ist nicht gleich Zuwachs - wichtig für die Zukunft der Stadt ist vor allem, welche Bevölkerungsgruppen am stärksten zunehmen werden. Das Stichwort lautet: Demographischer Wandel. Und dieser macht auch vor den Toren der Fächerstadt nicht halt.

Bevölkerungsentwicklung Thema im Gemeinderat

Die Bevölkerungsgruppe, die prozentual mit Abstand am stärksten anwachsen wird, ist die über 85-Jährigen. Leben in Karlsruhe heute rund 8.000 Personen, die in einem solch betagten Alter sind, werden es im Jahr 2035 knapp 12.000 sein. Rund eineinhalb mal so viele, wie heute. Für alle anderen Altersgruppen ist der Zuwachs deutlich geringer und liegt meist zwischen 10 und 25 Prozent.

Wie wird das Karlsruhe verändern? Muss noch mehr als bislang in die Pflege investiert werden? Wo sollen rund 27.000 zusätzliche Einwohner unterkommen in einer Stadt, die schon heute wenig freien Wohnraum zur Verfügung hat? Die Bevölkerungsprognose wirft zahlreiche Fragen auf. Und genau die werden heute Thema im Gemeinderat sein. ka-news.de wird live von der Sitzung berichten.

Live-Ticker

16.30 Uhr

Heute soll der Gemeinderat die Statistiken zum Bevölkerungswachstum zum einen zur Kenntnis nehmen, zum anderen soll er der Verwaltung empfehlen, sich in zukünftigen Planungen an den Zahlen zu orientieren. Paul Schmidt, Stadtrat der AfD fordert eine getrennte Abstimmung - zuerst die Kenntnisnahme, im Anschluss die Handlungsempfehlung.

16.35 Uhr

"Wir glauben, dass solche Prognosen sinnvoll und notwendig sind. Es ist gut, sie zu nutzen, selbst wenn sie Unsicherheiten mit sich bringen", so Stadtrat Clemens Cremer von den Grünen. Kritik äußert er am direkten Vergleich der Zahlen des Amtes für Stadtentwicklung und den Zahlen des Statistischen Landesamtes.

16.38 Uhr

"Es geht heute nur darum, dass wir die Prognosen annehmen", sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup. "Sie stellen die Grundlage dafür da, ob wir in den nächsten Jahren beispielsweise mehr Kitaplätze bauen - oder eben nicht."

16.40 Uhr

Mit einer überwiegenden Mehrheit stimmt der Gemeinderat sowohl der Kenntnisnahme als auch der Handlungsempfehlung zu. "Das bedeutet, wir als Verwaltung dürfen uns in Zukunft an den Zahlen und Statistiken orientieren. Alles andere hätte ich auch bedenklich gefunden", schließt Oberbürgermeister Mentrup die Abstimmung.

16.46 Uhr

Der Live-Ticker ist beendet.