1965 wurde erstmals ein Lufthansa-Jet auf den Namen "Karlsruhe" getauft. Nach drei weiteren Modellen erhielt nun ein Airbus A350 erneut den Namen. Das Flugzeug ist in München beheimatet und international unterwegs.

Erstmals seit 2016 ist wieder ein Großraumflugzeug der Lufthansa mit dem Namen "Karlsruhe" unterwegs. "Das Flugzeug des Typus A350-900 mit der Kennung D-AIXK landete erstmals am 21. Juni in München, ihrem Heimatstandort", sagt Anja Lindenstein, Sprecherin der Deutschen Lufthansa AG, im Gespräch mit ka-news.

Zuletzt prangte der Name stolz auf dem Rumpf einer Boeing 737-330, im Oktober 2016 wurde sie ausgemustert. Aber warum wieder Karlsruhe? "Uns ist wichtig, dass eine Taufpatenschaft erhalten bleibt", so Lindenstein weiter.

Frau von Günther Klotz als erste Taufpatin

Weil es schon Flugzeuge gab, die den Namen "Karlsruhe" trugen, handelt es sich um eine Namensübertragung. "Taufen werden nur bei der Erstvergabe eines Namens vollzogen, meist in Form eines Events." Diese Feier war am 23. August 1965. Damals taufte Hanna Klotz, die Ehefrau von Karlsruhes Oberbürgermeister Günther Klotz, eine Boeing 727 am Flughafen Stuttgart.

Mit "Karlsruhe" in die ganze Welt

Wie es sich für eine weltoffene Stadt gehört, ist die "Karlsruhe" in internationalen Gefilden unterwegs. "Der A350 ist ein Langstreckenflugzeug der neuesten Generation und fliegt ab München regelmäßig nach Shanghai, New York, Singapur oder auch Vancouver", erklärt Anja Lindenstein gegenüber ka-news. Und vielleicht wird sie auch mal den ein oder anderen Karlsruher in die weite Welt tragen.