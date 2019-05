vor 2 Stunden Karlsruhe Karlsruhe mit allen Sinnen erleben: Das Fest der Sinne lädt zum Schlemmen, Schlendern und Shoppen durch die Innenstadt ein

Am Wochenende vom 4. bis 5. Mai findet in Karlsruhe das "Fest der Sinne" statt. Zum vierten Mal in Folge soll es Besucher täglich von 11 bis 20 Uhr mit zahlreichen Essens-, Floh-und Stoffmärkten in die Innenstadt locken. Am Sonntag öffnen die Läden in der Innenstadt und Durlach zudem zum verkaufsoffenen Sonntag.