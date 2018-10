vor 4 Stunden Karlsruhe Karlsruhe feiert Stadtfest: Am Sonntag wird die Pyramide offiziell enthüllt

Am Wochenende feiert Karlsruhe wieder sein alljährliches Stadtfest. Neben Live-Musik laden ein Kleinkunstprogramm, Mitmachaktionen und ein verkaufsoffener Sonntag zum Besuch in die Innenstadt ein. Höhepunkt des Wochenendes: Am Sonntag, um 11.45 Uhr, enthüllt Oberbürgermeister Frank Mentrup die Pyramide auf dem Marktplatz. Diese war im Rahmen der Bauarbeiten der Kombilösung fünf Jahre lang unter einer Schutzhülle verborgen.