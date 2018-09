vor 15 Stunden Karlsruhe Karlsruhe bleibt Fairtrade: "Wir setzen uns auch weiterhin mit viel Engagement dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern"

Karlsruhe darf sich in diesem Jahr erneut als "Fairtrade-Stadt" bezeichnen. Die Fächerstadt erhält die Auszeichnung zum vierten Mal erhalten. "Diese Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung der Eine-Welt-Arbeit und der Unterstützung des fairen Handels in Karlsruhe", so Bürgermeister Klaus Stapf.