Gegner des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kanada (Ceta) haben am Samstag in Karlsruhe mit einem Trojanischen Pferd protestiert. Veranstalter war das "Bündnis Karlsruhe Gerechter Welthandel".

Darin sind unter anderem das globalisierungskritische Netzwerk Attac, der BUND, DGB Baden-Württemberg und Greenpeace vertreten sind. Der Veranstalter sprach von 120 Demonstranten, die Polizei zählte rund 85 Teilnehmer.

Der Ceta-Pakt, mit dem Zölle und andere Handelsschranken abgebaut werden, gilt seit dem 21. September 2017 EU-weit in wesentlichen Teilen vorläufig. Kritiker sehen das Abkommen als Gefahr für europäische Standards. Die EU betont hingegen, dass diese in Bereichen wie Lebensmittelsicherheit und Arbeitnehmerrechte uneingeschränkt gewahrt werden.

Für ein endgültiges Inkrafttreten muss der Pakt noch von allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Dafür müssen die nationalen Parlamente zustimmen. "Wir wollen den Politikern zeigen, dass sich an unserer Meinung nichts geändert hat: Klimaschutz und gerechter Welthandel mit sozialen und ökologischen Mindeststandards wollen die BürgerInnen ebenso wie die kleinen und mittleren Unternehmen in Industrie und Landwirtschaft", so das "Bündnis Karlsruhe Gerechter Welthandel" anlässlich des bundesweites Aktionstags.