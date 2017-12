Das Kinder- und Jugendhilfezentrum "Sybelcentrum" in der Karlsruher Südstadt muss saniert werden. Dafür werden Kosten von rund drei Millionen Euro veranschlagt. Mit einer Spende von einer Million Euro der Sparkasse Karlsruhe wurde nun ein großer Schritt getan.

Das Sybelcentrum muss saniert werden. In der Karlsruher Südstadt, werden 170 Kinder und Jugendliche im stationären und ambulanten Bereich betreut. Um diesem Auftrag auch weiterhin nachgehen zu können, brauche das Sybelcentrum einige Renovierungsarbeiten.

Martina Warth-Loos, Geschäftsführerin der Heimstiftung Karlsruhe, beschrieb den aktuellen Zustand als modernes Erziehen in alten Gemäuern. "Aktuell sind die 'kalten Füße' leider wörtlich zu nehmen", so Warth-Loos. Der Zufluchtsort für Kinder und Jugendliche ist in die Jahre gekommen. Wasser-, Stromleitungen und Heizungen sind marode. Die dringenden Sanierungsarbeiten könnten von der gemeinnützigen Trägerstiftung des Sybelcentrums jedoch nicht alleine getätigt werden.

Eine Million Euro als Anschubfinanzierung

Aus diesem Grund wurde Mitte November eine für fünf Jahre angelegte Fundraising-Kampagne unter dem Motto "Keine kalten Füße" gestartet. In dieser Zeit soll ein Betrag von drei Millionen Euro aus privaten Spenden und Firmensponsorings aktiviert werden, um eine Sanierung des Sybelcentrums zu ermöglichen. Die Sparkasse Karlsruhe deckt mit einer Spende von einer Million Euro ein Drittel des benötigten Geldes ab, was laut Warth-Loos ein erster großer Anschub sei.

Darin sah auch der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Karlsruhe, Michael Huber, den Sinn der Spende. "Das Geld dient als Impuls- und Anschubfinanzierung für die große Baumaßnahme, die nun ansteht. Damit wollen wir der Renovierung des Sybelcentrums einen guten Start ermöglichen und wir hoffen, dass sich weitere Nachahmer finden."

Eine Million Euro aufgeteilt auf vier Jahre

Schirmherr des Projektes, Oberbürgermeister Frank Mentrup, bedankte sich ebenfalls bei der Sparkasse und formulierte das Anliegen, dass der besondere Wert des Gebäudes geschützt und deshalb das Projekt mit Spenden unterstützt werden solle. Auch die Summe vieler kleiner privater Einzelspenden mache einen Unterschied. Der Spendenbetrag der Sparkasse werde auf vier Zahlungen aufgeteilt. Die ersten 250.000 Euro sind bereits überwiesen. Der Restbetrag folge in den kommenden drei Jahren, die Gesamtsumme wurde schon jetzt verbindlich zugesagt.