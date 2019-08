KVV führt große Fahrgastbefragung durch: Gelder sollen besser aufgeteilt und Qualität im ÖPNV verbessert werden

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) führt ab Mitte August eine große Fahrgastbefragung in Bussen und Bahnen durch. Rund 100 Interviewer sind hierfür bis Mitte nächsten Jahres im gesamten Verbundgebiet unterwegs. Sie befragen rund 420.000 Fahrgäste zu ihrem Reiseweg, dem genutzten Fahrschein und dem Grund ihrer Fahrt.

Der Karlsruher Verkehrsverbund umfasst insgesamt 20 verschiedene Verkehrsunternehmen. Ein großer Vorteil für die Fahrgäste, denn: Die Fahrscheine sind unabhängig vom fahrenden Verkehrsunternehmen und unabhängig vom Verkaufspunkt gültig.

Vergangene Umfrage schon zehn Jahre her

Schwierig wird es allerdings, die Erlöse auf die einzelnen Verkehrsunternehmen aufzuteilen. Um die richtigen Anteile ermitteln zu können, müssen regelmäßig Fahrgastbefragungen durchgeführt werden. "Die letzte große Fahrgastdaten-Erhebung dieser Art gab es vor zehn Jahren", so der KVV. In Zukunft sollen diese Befragungen in einen Rhythmus von vier Jahren stattfinden.

"Die Daten, die wir dabei gewinnen, sind eine wichtige empirische Basis für ein neues Einnahme-Aufteilungs-System zwischen den einzelnen Verkehrsunternehmen unter dem Dach des KVV", sagt Olaf Strotkötter, der beim KVV für die Verkehrsplanung und das Qualitätsmanagement zuständig ist. Die Daten sollen auch dazu beitragen, das Nahverkehrsangebot zu verbessern und stärker an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten.

Zusätzlich führt der KVV regelmäßig Telefoninterviews mit Fahrgästen zur Kundenzufriedenheit durch. Bei diesen repräsentativen Umfragen werden die Teilnehmer beispielsweise zu den Themen Sauberkeit, Pünktlichkeit, Fahrgastservice oder -information befragt. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und anonym, das heißt, es werden keine persönlichen Daten erhoben.