Zusammen mit einem Fahrplanwechsel erhöht der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) am 9. Dezember auch seine Ticketpreise um durchschnittlich 2,7 Prozent. Eine Einzelfahrkarte im Stadtgebiet Karlsruhe beispielsweise kostet dann mit 2,60 Euro zehn Cent mehr als aktuell. Betroffen sind alle Fahrkartenarten.

Die Anpassung sei notwendig, um Umsatzeinbußen zu dämpfen, so der KVV in einer Pressemeldung. Diese tragen die Städte und Landkreise als Gesellschafter des Verkehrsverbundes. "Als kommunaler Verkehrsbund müssen wir verantwortungsvoll mit den Steuergeldern der Bürger und unserer Kunden umgehen", betont KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon. Rund 350 Millionen Euro koste der Verkehr im Verbundgebiet pro Jahr.

Ein wesentlicher Punkt für die hohen Kosten sind laut KVV die gestiegenen Personalgehälter: Im April wurde eine Tarifeinigung getroffen, die durch alle Lohngruppen eine Gehaltssteigerung von drei Prozent in den Jahren 2018 und 2019 mit sich bringt. Hinzu komme der die Beschaffung eines modernen Fuhrparks sowie der fortschreitende barrierefreie Umbau der Haltestellen. "Diese Kosten müssen auf die Gesellschafter umgelegt werden", so der KVV weiter.

Neue Ticket-Angebote

Neu eingeführt wird eine Tageskarte für Kinder von sechs bis 14 Jahren als City- (3,60 Euro) und Regio-Variante für 5,40 Euro, die es beide auch als plus-Karte für bis zu fünf Personen gibt. Diese Karte kann über die Altersgrenze hinweg auch von Schülern bis zur 13. Klasse in Begleitung von Lehrern genutzt werden und ersetzt damit die bisherigen Gruppenfahrkarten.

Der KVV folge mit der Neueinführung den Kundenwünschen und dem Rat des Fahrgastbeirats, heißt es in der Meldung weiter. Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember wird auch der neue "bwtarif" eingeführt. Dieser gilt für verbundübergreifende Fahrten auf den Eisenbahnstrecken. "Der Landestarif befindet sich derzeit noch in der finalen Abstimmung", erklärt der KVV.

Einzelfahrkarten

Einzelfahrten werden mit Ausnahme der Karte für fünf Waben, deren Preis sich um 20 Cent erhöht, um zehn Cent teurer. Die Preise für Einzelfahrkarten in den zwei Waben im Stadtgebiet von Karlsruhe und Baden-Baden steigen um zehn Cent und kosten statt 2,50 Euro künftig 2,60 Euro. Dieselbe Preissteigerung gilt auch für Kinderfahrkarten: Eine Zwei-Waben-Karte kostet künftig 1,50 Euro statt 1,40 Euro.

Viererkarten

Die Tarife für Viererkarten erhöhen sich für eine und zwei Waben ebenfalls um zehn Cent. Viererkarten für drei bis fünf Waben kosten künftig 20 Cent mehr. Für Kinder kostet diese Kartenvariante künftig zehn Cent mehr. Eine Ausnahme: Die Kinder-Viererkarte für drei Waben. Deren Preis steigt um 20 Cent.

Tageskarten

War die Citykarte bisher noch für 6,40 Euro zu haben, beträgt der Preis künftig 6,60 Euro. Die Regio-Karte wird von 11,30 Euro auf 11,70 Euro erhöht, die Citykarte plus für bis zu fünf Personen von 10,60 Euro auf 10,90 Euro. Für die Regiokarte plus, die für fünf Personen im gesamten KVV-Gebiet gilt, ist eine Preiserhöhung von 19,90 Euro auf 20,30 Euro vorgesehen.

Monats- und Jahreskarten

Für die übertragbare Umwelt-Monatskarte steigt der Preis je nach Anzahl der benötigten Waben zwischen zwei und vier Euro. Für den Geltungsbereich Baden-Baden oder Karlsruhe - das entspricht jeweils zwei Waben - kostet die Umwelt-Monatskarte statt 61,50 Euro künftig 64 Euro. Nutzer einer Umwelt-Jahreskarte oder eines AboFix müssen künftig je nach Preisstufe zwei Euro beziehungsweise 2,50 pro Monat mehr bezahlen.

Die Jahreskarte KombiCard, mit der Fahrgäste die Bahnen und Busse im gesamten Verbundgebiet nutzen können, kostet im Abonnement künftig 2,20 Euro mehr und damit 88 Euro pro Monat. Für die KombiCard Partner, bei der Lebenspartner von Inhabern einer KombiCard eine Ermäßigung erhalten, steigt der monatliche Preis von 64,35 Euro auf 66 Euro. Die 9-Uhr-Monatskarte mit einem Geltungsbereich für drei Waben verteuert sich um 2,50 Euro und kostet nach dem Fahrplanwechsel 53 Euro. Wer ab 9 Uhr im gesamten KVV-Netz unterwegs sein möchte, bezahlt zukünftig 76 Euro.

Fahrkarten für Schüler, Studenten und Auszubildende

Die Monatskarten für Schüler, Azubis und Studierende bleiben von der Tarifanpassung im Dezember 2018 zunächst ausgenommen. "Erst zum 1. September 2019 kommt es hier zu moderaten Preisanpassungen", so die KVV. Die Karte kostet dann einen Euro mehr pro Monat. Bis zum Herbst 2019 kostet das Studi-Ticket 156,90 Euro, danach 160,80 Euro. Für den Anschlussbereich bezahlen Studenten dann 199,80 Euro statt 195,90 Euro.

Nutzen können das Ticket Studierende der beteiligten Hochschulen in Baden-Baden, Germersheim, Karlsruhe und Pforzheim. Die Monatskarte für Azubis kostet je nach Geltungsbereich zwischen 49 Euro für eine und zwei Waben (bislang 48 Euro) und 128,50 Euro für sieben und mehr Waben. Für fünf und sechs Waben erhöht sich der Preis nicht.