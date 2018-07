Die pädagogische Einrichtung "Luzie" scheint erfolgreich zu sein: Für junge Frauen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, bietet sie Beratung und Unterstützung an.

Der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Karlsruhe bietet in über 75 Einrichtungen viele soziale Dienstleistungen in der Fächerstadt an. Es sind Kindertagesstätten, Seniorzentren, oder Tagespflege. Der gemeinnützige Wohlfahrtsverband arbeitet auch mit einem geschlechtsspezifischen Ansatz: Mit der pädagogischen Einrichtung "Luzie" richtet er sich speziell auf die Problemlagen von Mädchen und jungen Frauen zwischen 14 und 21 Jahren. In der Regel gelangen die Mädchen über den sozialen Dienst der Stadt Karlsruhe oder die Jugendgerichtshilfe zu "Luzie", so ein Pressebericht der AWO Karlsruhe.

"Wenn ein Mädchen sich selbst verletzt, die Schule nicht mehr regelmäßig besucht oder klaut, ist das meistens ein Symptom für etwas ganz anderes, das die Mädchen darüber versuchen zu kompensieren. Wir versuchen daher erstmal herauszufinden, was sie dazu veranlasst, das zu tun, ohne sie gleich zu verurteilen", erklärt Kersten May, Leiterin der Einrichtung.

"Das Wohl der jungen Frauen steht im Vordergrund"

Wenn ein Mädchen oder eine junge Frau bei "Luzie" Beratung sucht, wird zuerst ein Hilfeplangespräch mit allen Beteiligten geführt: Die Ziele und die Dauer für den Besuch werden zunächst auf sechs Monate festgelegt, so der Pressebericht weiter. Ein Mal pro Woche besucht die Betroffene dann die Einrichtung für eine Einzelsitzung und noch ein mal für ein Gruppentreffen.

Die Mitgliederinnen der Gruppe arbeiten kreativ, besprechen mädchen- und frauenspezifische Themen, sie kochen und essen gemeinsam. Bei den Einzelgesprächen können die Mädchen über alle Themen mit den Mitarbeiterinnen reden. Außerdem könne sie Unterstützung bei der Regelung verschiedenster Angelegenheiten finden - eine Begleitung zur Schuldnerberatung oder zum Jobcenter, oder auch Unterstützung bei Probleme in der Schule oder mit der Familie.

Laut dem Pressebericht läuft die Frauenberatungsstelle sehr gut: "Das Wohl der jungen Frauen steht immer im Vordergrund. Wir bieten mit 'Luzie' einen Schutzraum: Die pädagogischen Fachkräfte sind kein verlängerter Arm der Eltern, sondern Bezugspersonen für die Mädchen, die vertraulich hinter ihnen stehen", sagt Barbara Mehnert, Geschäftsbereichsleitung Jugend und Soziales bei der AWO abschließend.