13.12.2019 17:07 Karlsruhe Jetzt ist es offiziell: Schlossplatz und Eiszeit-Areal sind an Silvester raketenfreie Zone

Jetzt ist es bekannt: Auf dem gesamten Karlsruher Schlossplatz einschließlich dem Areal der Stadtwerke Eiszeit sind an Silvester in diesem Jahr Raketen, Böller und Co. tabu. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemeldung.