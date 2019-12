Mit Verspätung hatten die Bauarbeiten Ende 2018 begonnen, dennoch kann die Rheinbrücke nun wie geplant wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) mit. Ab dem 29. Dezember herrscht also wieder freie Fahrt zwischen Baden und der Pfalz. Vorher müssen sich Autofahrer aber nochmal auf eine einstreifige Verkehrsführung einstellen.

Nachdem im Oktober dieses Jahres der hochfeste Beton in Fahrtrichtung Karlsruhe zur Verstärkung der Fahrbahnplatte eingebaut wurde, werden derzeit noch Schutzplanken montiert, Fugen verfüllt und die letzten Beschichtungsarbeiten im Bereich der Fahrbahn durchgeführt.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wird das Schutzzelt in der Nacht von Donnerstag, 19. Dezember, auf Freitag, 20. Dezember, und ab Freitag, 20. Dezember, bis Montagmorgen abgebaut. "Für den Rückbau des Schutzzeltes ist aus Sicherheitsgründen eine einstreifige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Karlsruhe erforderlich", schreibt das RP in einer Pressemeldung.

Bis Silvester wieder alles normal

Die Umlegung des Verkehrs auf die Richtungsfahrbahn Karlsruhe erfolgt dann in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann stehen in Fahrtrichtung Karlsruhe wieder alle drei Fahrstreifen zur Verfügung.

Nach Weihnachten geht es weiter: In der Zeit von Freitag, 27. Dezember, bis Sonntagmorgen, 29. Dezember, wird jeweils in der Nacht die Verkehrssicherung in Fahrtrichtung Wörth rückgebaut. Ab Sonntag sind dann auch in Fahrtrichtung Wörth alle drei Fahrstreifen frei.

Bauarbeiten Rheinbrücke: Betonage im Zelt Alle Bilder

Wie das RP weiterhin mitteilt, sind noch Arbeiten außerhalb des Straßenverkehrsraumes nach der Verkehrsfreigabe notwendig. So wird beispielsweise der Korrosionsschutz im Bereich der Radwege sowie unter der Brücke erneuert. "Während dieser Arbeiten steht dem Radverkehr nur ein Richtungsradweg zur Verfügung. Da diese Arbeiten witterungsabhängig sind, ist noch keine Aussage zur Freigabe des zweiten Richtungsradweges möglich", so das RP weiter.

Trotz der Verkehrsfreigabe müssen noch die beiden Mittelstreifenüberfahrten geschlossen werden. So lange der Mittelstreifen nicht geschlossen ist, muss die Geschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde begrenzt bleiben. "Die für die Schließung der Mittelstreifen erforderlichen Eingriffe in den Verkehr werden überwiegend in verkehrsarmen Zeiten im Januar 2020 durchgeführt."

Teurer wurde die Sanierung der Rheinbrücke ebenfalls: Durch aufgetretene, unvorhersehbare Mehraufwendungen, wie zum Beispiel die Sanierung der Schweißnahtrisse sowie zusätzliche Verkehrssicherungsmaßnahmen, erhöhen sich die ursprünglich veranschlagten Kosten von rund 12,5 Millionen Euro auf rund 14 Millionen Euro.