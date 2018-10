vor 1 Stunde Stuttgart Jähes Ende für den Spätsommer? Am Wochenende wird ein Temperatursturz erwartet

Warme Temperaturen sorgen auch in dieser Woche für sommerliche Stimmung im Südwesten. In den frühen Morgenstunden kann es in den kommenden Tagen zwar noch zu Nebel am Rhein und der Donau kommen, am Vormittag lässt sich die Sonne dann aber in ganz Baden-Württemberg blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte.