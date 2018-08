vor 7 Stunden Stuttgart Ist der Sommer in Karlsruhe vorbei? In Baden-Württemberg gibt es kühlere Nächte und Gewitter

Eine Gewitterfront bringt Abkühlung im Südwesten. "Am Mittwochnachmittag sind die Gebiete am Rhein, am Bodensee und im Schwarzwald von Gewittern betroffen", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch.