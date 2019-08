vor 6 Stunden Brüssel/Karlsruhe Irakischer Asylbewerber tot im Meer gefunden: Er sollte sich bei den Behörden in Karlsruhe melden

An der belgischen Küste ist die Leiche eines Irakers geborgen worden, der nach einem Asylantrag in Deutschland offenbar über den Ärmelkanal nach England schwimmen wollte. Er hatte eine improvisierte Schwimmweste aus leeren Plastikflaschen am Körper und trug behördliche Papiere aus Karlsruhe bei sich, wie Behördensprecher Yves Segaert der Deutschen Presse-Agentur sagte. Darunter sei die Aufforderung gewesen, sich bei den Behörden in Karlsruhe zu melden.