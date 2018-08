Internationales Jugendtennistunier in Grötzingen: Vorbereitung auf die Wimbledon Championships

Wer kennt nicht Roger Federer? Doch auch jeder berühmte Tennisstar hat einmal klein angefangen. Nun freuen sich 120 Nachwuchsspieler, erste Schritte in Richtung Profikarriere machen zu können: Der Tennis-Club Grötzingen trägt ein internationales Jugendturnier aus.

Ab Montag, 13. August, wird das badische Malerdorf Grötzingen zum Anziehungspunkt der Tennis-Fans: Das Tennis Europe International Championships of Baden U12 startet. Das meldet der Tennis-Club Grötzingen in seiner Pressemitteilung.

Zum siebten Mal in Folge wird das Jugendturnier zusammen mit dem Badischen Tennisverband ausgerichtet - als Teil der "Tennis Europe Junior Tour"-Serie. Seit 1990 gibt es das Turnier, das in ganz Europa ausgetragen wird. Tennis-Stars wie Roger Federer und Novak Djokovic starteten bei solchen Spielen ihre Karriere, so der TC Grötzingen weiter.

Vorfreude seitens der Spieler und Gastgeber

Unter den 120 Nachwuchsspielern bis 12 Jahren gibt es neben den deutschen Startern auch Gäste aus aller Welt. Kids aus über 20 Nationen, wie Südafrika oder Dubai, treten die weite Anreise an, um ihre Tenniskünste auf den Grötzinger Plätzen unter Beweis zu stellen.